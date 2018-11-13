Выжигающий огонь из «Солнцепека: кадры стрельб под Санкт-Петербургом

В канун празднования 100-летней годовщины войск РХБЗ, военные химики ЗВО провели стрельбы тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» на полигоне Саперное под Петербургом.

Тяжелые огнеметы поразили инженерные укрепления «противника». Также в боевых стрельбах участвовали расчеты реактивных пехотных огнеметов РПО-А, отработавшие уничтожение укрытых огневых точек.

После стрельб «Солнцепеки» очистили от компонентов химоружия, которое применял условный противник.

Военнослужащие также изучили применение новейших приемов ведения РХБ-разведки, развернули район специальной обработки «зараженного» военной техники и вооружения, с помощью подразделений аэрозольного противодействия провели маскировку объектов.

В стрельбах участвовали почти 500 военных, а также свыше 60 единиц военной техники и вооружения.