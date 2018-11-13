100-летний юбилей: Минобороны опубликовало яркие кадры работы войск РХБЗ

13 ноября отмечается вековой юбилей со дня создания войск радиационной, химической и биологической защиты. История современных войск РХБ защиты берет начало с 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики № 220 была создана химическая служба Красной армии и организовано формирование первых органов и подразделений противохимической защиты.

«На сегодняшний день войска РХБ защиты включают в себя боеспособные соединения, воинские части и подразделения, входящие в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск ВС, воинские части и организации непосредственного подчинения, в том числе военно-научные организации и учебные воинские части», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Войска РХБ защиты выполняют задачи по выявлению и оценке РХБ обстановки, проведению специальной обработки войск, обеззараживанию местности, дорог и сооружений, применению аэрозолей для маскировки, огнеметно-зажигательных средств для поражения противника, а также ликвидации последствий аварий на РХБ опасных объектах.

В соединения и воинские части войск РХБ защиты поступают современные образцы вооружения и техники: универсальные станции специальной обработки УССО, разведывательные химические машины РХМ-6, дымовые машины ТДА-3, модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и другие образцы. В этом году в войска уже поступили более 20 тысяч противогазов нового поколения ПМК-4. К исходу 2018 года доля современных образцов вооружения и специальной военной техники составит более 65%, а к 2020 году - не менее 70%.

В 2019 году войска выполнят комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы радиационной, химической и биологической защиты войск и населения страны. Также в следующем году пройдут межведомственное учение, в ходе которого совместно с федеральными органами исполнительной власти отработают вопросы обеспечения комплексной безопасности радиационного опасного объекта в современных условиях.