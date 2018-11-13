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Минобороны РФ рассекретило архивные документы к 100-летию Рязанского десантного училища

Василиса Морозова
01:43 13.11.2018
Свой вековой юбилей отмечает Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала Маргелова.
Минобороны РФ рассекретило архивные документы к 100-летию Рязанского десантного училища
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Век назад, 13 ноября 1918 года, было создано Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова. Минобороны РФ опубликовало рассекреченные исторические документы к 100-летию училища, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

«Минобороны России на официальном сайте публикует уникальные документы из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ, посвященные истории становления и развития РВВДКУ», - сказано в сообщении.

Свою историю училище ведет с осени 1918 года.

«История Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища началась в августе 1918 года. Тогда было решено сформировать в Рязани первые пехотные курсы для пополнения командного состава молодой Рабоче-крестьянской Красной Армии. Днем рождения училища стало 13 ноября 1918 – первый день, когда началось обучение на курсах», - рассказал сотрудник Музея Победы, историк Александр Михайлов.

В 1920 году пехотные курсы переименовали в 15-ю Рязанскую школу пехоты. Осенью 1921 года пехотная школа удостоилась революционного Красного Знамени ВЦИК СССР за проявленное личным составом на фронтах гражданской войны храбрость и мужество. В 1937-м школу преобразовывали в пехотное училище имени Климента Ворошилова.

Затем, 2 августа 1941 года на основе училища, эвакуированного в Самару, была тайно создана военно-парашютная школа. В ноябре 1943 года исполнилось 25 лет с момента основания училища. Указом Президиума Верховного Совета СССР оно было награждено орденом Красного Знамени и стало называться «Рязанское Краснознаменное пехотное училище имени Климента Ворошилова».

«За годы Великой Отечественной войны десять выпускников училища удостоились звания Героя Советского Союза. Воины-десантники героически сражались и принимали участие в самых важных битвах и сражениях: Сталинградской, десантных операциях в ходе форсирования Днепра, освобождении Киева», - отметил Александр Михайлов.

Летом 1958 года решением Совета Министров СССР среднее Рязанское пехотное училище было реформировано в высшее командное общевойсковое. Название – Рязанское высшее воздушно-десантное командное – училище получило лишь 4 апреля 1964 года.

В наши дни в училище учатся курсанты из 32 стран мира. В 1968 году в честь 50-летия ВС СССР училище вторично удостоилось ордена Красного Знамени, а в 1989 – получило «Командорский крест» Ордена Заслуги Польши за отличную подготовку военнослужащих этой страны. С 2008 года в легендарном училище проходят обучение девушки. С 2011 года на базе учебного центра открыты курсы по обучению военных священников, а также раввинов, имамов и лам для военно-морского флота и сухопутной армии.

За время своего существования училище воспитало целую плеяду заслуженных военачальников, видных государственных и общественных деятелей, подготовило более 48 тысяч офицеров. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 78 Героев РФ, сотни кавалеров боевых орденов, больше 60 рекордсменов нашей страны и мира по прыжкам с парашютом.

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