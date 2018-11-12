Военные атташе из более чем 50 стран посетили учебно-научный центр ВВС в Воронеже

Представители иностранного военно-дипломатического корпуса, аккредитованные для работы в России, 12 ноября посетили Военный учебно-научный центр Военно-Воздушных сил «Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Воронеже.

65 военных атташе из более чем 50 стран ознакомятся с методиками подготовки курсантов и слушателей в учебно-научный центре ВВС, учебно-материальной базой академии, техническим оснащением и качеством подготовки специалистов.

Начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров во время брифинга рассказал иностранным гостям о системе подготовки курсантов и слушателей.

«Сегодня подготовка в академии ведется по 31 специальности и шести специализациям на 22 факультетах и 93 кафедрах. Представители 42 государств проходят подготовку в стенах академии», - отметил генерал-полковник Геннадий Зибров.

В свою очередь, заместитель военного атташе Китая Мэн Лян в ходе брифинга задал вопрос о том, ведется ли в академии подготовка специалистов в области применения беспилотных летательных аппаратов.

«В академии совсем недавно создан факультет по подготовке в области изучения конструкции, управления и боевого применения беспилотных летательных аппаратов. Специалисты данного факультета, в том числе, используют научные знания факультетов пилотируемых летательных аппаратов», - ответил на вопрос китайского гостя начальник академии.

Кроме того, представители военно-политического задали большое количество вопросов о системе обучения и получили развернутые и подробные ответы.