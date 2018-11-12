В ООН поблагодарили российских военных за помощь в доставки помощи в Рубкан

Представители ООН поблагодарили командование российской группировки войск в Сирии и лично командующего за сопровождение гуманитарного конвоя в лагерь беженцев «Рукбан» на сирийско-иорданской границе около американской базы «Эт-Танф» и обратно в Дамаск.

Безопасность колонны обеспечила российская военная полиция и вертолеты армейской авиации. Этот гуманитарный груз ООН стал первым, который удалось доставить в «Рукбан».

«Мы долгое время не могли вернуться домой, потому, что у мужа не было работы, теперь работа появилась и мы очень хотим вернуться. Вот здесь у нас матрасы, одеяла и подушки. Это все, что нам пока нужно. Уже скоро собираемся домой. Благодаря сирийским и российским военным у нас нет проблем с едой и водой», - рассказала Рима Шейх Эбзени.

В Этом лагере беженцев в Адре сейчас находятся свыше двух тысяч человек. В фургоне с триколором на борту продуктовые пакеты, чтобы каждая семья, живущая здесь, смогла накормить своих детей. Помощь, которую российские военные оказывают пострадавшим от террористов жителям Сирии, с самого начала войны.

«Сегодня российским центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в лагере Адра-Дуэр. В ходе акции было выдано 2 тонны продовольствия. В состав наборов входит рис, сахар, мука, чай», - рассказал начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов Эдуард Титов.

Вместе с гуманитарным конвоем приезжают и военные медики. По ночам близ Дамаска уже становится холодно, поэтому все больше обращений с простудой и гриппом. Более пожилые люди чаще страдают от гипертонии и остеохондроза, заболеваний опорно-двигательной системы, артритов и артрозов.