Учения по развертыванию ОТРК «Искандер» пройдут под Калининградом

В Калининградской области пройдут учения с развертыванием оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Военнослужащие отработают алгоритм действий по развертыванию ракетных комплексов, занятию огневых позиций и подготовке к выполнению боевых пусков», - говорится в сообщении Министерства обороны.

Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. По классификации МО США и НАТО – SS-26 Stone («Камень»).

Может оснащаться двумя типами ракет. Крылатая ракета Р-500 идет к цели на высоте шесть-семь метров с огибанием рельефа местности. Квазибаллистическая ракета обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО.