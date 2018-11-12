Российские военные развернули на Чукотке новую станцию спутниковой связи

Военные связисты Восточного военного округа развернули в Анадыре новую станцию спутниковой связи, сообщает пресс-служба ВВО.

В сообщении также отмечено, что станция позволяет усовершенствовать систему связи и управления подразделениями ВВО, обеспечивает беспрерывные и защищенные каналы связи.

В августе текущего года бомбардировщики Ту-160 совершили первую в истории посадку на аэродром Анадыря, который был реконструирован в рамках программы развития военной инфраструктуры в Арктике.

Всего на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за пять лет возведено 425 объектов общей площадью более 700 тыс. кв. метров, в том числе три уникальных комплексных военных объекта «Арктический трилистник».