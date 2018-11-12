В ВВО впервые три соединения получили наименование «Ударное»

По результатам проверки за летний период обучения впервые три соединения Восточного военного округа получили почетное наименование «Ударное». Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

Так, проверку сдали военнослужащие танкового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, мотострелкового соединения Забайкальского общевойскового объединения ВВО и соединения ракетных войск, дислоцированного в Еврейской автономной области.

Всего около 60 подразделений выполнили нормативы проверки и получили наименование «Ударное». Среди них - мотострелковые, артиллерийские, зенитно-ракетные, войск связи и РХБ защиты, радиотехнических войск, специального назначения, материально-технического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, корабли Тихоокеанского флота.

Помимо этого еще около 15 подразделений претендуют на получение этого почетного наименования.