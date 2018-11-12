Огонь «Градов» и точные выстрелы снайперов: уничтожение «боевиков» отработали военные РФ в Таджикистане
Российские разведчики обезвредили и уничтожили условных террористов в Таджикистане.
Совместные учения разведчиков и снайперов прошли в горах Таджикистана, где российские военные обезвредили группу условных террористов.
Спецназовцы отработали поиск, блокирование и уничтожение бандформирований. Их местоположение определили с помощью беспилотников, а затем всю огневую мощь на противника обрушила артиллерия.
Отдельное внимание на учениях уделили проведению рейдов, выходу из боя и эвакуации раненых. Снайперы же показали, насколько точно они умеют поражать мишени.
За период обучения российские разведчики провели в Таджикистане больше 40 тренировок с боевой стрельбой.