Огонь «Градов» и точные выстрелы снайперов: уничтожение «боевиков» отработали военные РФ в Таджикистане

Совместные учения разведчиков и снайперов прошли в горах Таджикистана, где российские военные обезвредили группу условных террористов.

Спецназовцы отработали поиск, блокирование и уничтожение бандформирований. Их местоположение определили с помощью беспилотников, а затем всю огневую мощь на противника обрушила артиллерия.

Отдельное внимание на учениях уделили проведению рейдов, выходу из боя и эвакуации раненых. Снайперы же показали, насколько точно они умеют поражать мишени.

За период обучения российские разведчики провели в Таджикистане больше 40 тренировок с боевой стрельбой.