В лаборатории войск РХБ защиты провели более 700 проб с мест применения химоружия

13 ноября в России отмечается 100-летие со дня создания войск радиационной, химической и биологической защиты. В преддверии этой даты Минобороны РФ дало возможность журналистам побывать в своей уникальной лаборатории химико-аналитического контроля 27-го Научного центра.

Как отмечает еженедельник «Красная звезда», данная лаборатория – единственная в России имеет международные аккредитации по анализу экологических и биомедицинских проб и Техническое соглашение с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) на право участия в международных расследованиях фактов применения химического оружия и других токсичных химикатов, проводимых под эгидой ОЗХО и ООН.

Лаборатория была создана в 1992 году и предназначена для тонкого химического анализа экологических и биомедицинских проб на содержание в них токсичных химикатов и продуктов их распада. Для подтверждения ее аккредитации один-два проводится специальное тестирование. К настоящему времени ОЗХО проведено в нашей лаборатории 44 официальных теста по анализу экологических проб и три официальных теста по анализу биомедицинских проб.

Так, именно российская лаборатория химико-аналитического контроля первой среди лабораторий мира установила вид и композицию рецептуры на основе нервно-паралитического отравляющего вещества, примененного в апреле 2013 года в Сирии. Эти данные продуктивно использовала российская дипломатия, что в итоге позволило избежать силовых акций со стороны стран НАТО против правительства Сирийской Арабской Республики и перейти к планомерному уничтожению запасов химического оружия в этой стране.

«С 2014 года персонал лаборатории проанализировал свыше 700 различных проб с мест применения химического оружия», - рассказал руководитель лаборатории Владимир Фатеенков.

По его словам, приборная база лаборатории и ее сотрудники готовы к выполнению задач в интересах обеспечения химической безопасности страны. Сегодня лаборатория, кроме того, определяет наличие высокотоксичных веществ в различных аварийных ситуациях, а также в объектах криминального характера. На неё также возложена задача по проведению углублённых анализов проб, поступающих из пунктов РХБ контроля государственных органов власти и Минобороны России.