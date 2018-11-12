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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем войск РХБ защиты

Валентина Пескова
02:22 12.11.2018
13 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 100-летие со дня создания войск радиационной, химической и биологической защиты.
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем войск РХБ защиты
Фото: Минобороны России

Завтра, 13 ноября, в России отмечается 100-летие со дня создания войск радиационной, химической и биологической защиты. Со значимой датой всех причастных к празднику поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Войска радиационной, химической и биологической защиты успешно решают сложные и ответственные задачи по организации защиты Вооруженных Сил и населения страны от последствий применения оружия массового поражения, участвуют в ликвидации ущерба от стихийных бедствий и техногенных происшествий», - говорится в поздравлении.

Сергей Шойгу отметил, что свое мужество и героизм личный состав указанных войск проявил в годы ВОВ, в ходе боевых действий в Афганистане, во время проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона и Сирийской Арабской Республики, а также при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Нынешнее поколение военнослужащих, по словам министра обороны, достойно продолжает славные традиции предшественников, постоянно совершенствует свою боевую выучку и вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

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