В Географическом диктанте приняли участие 140 тысяч военнослужащих

Около 140 тысяч человек написали географический диктант в Министерстве обороны РФ, сообщили в российском военном ведомстве.

По словам статс-секретаря заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, всего для написания диктанта было зарегистрировано 1026 площадок. Главной площадкой проведения акции в Минобороны стал Национальный центр управления обороной РФ.

Министр обороны РФ и президент Российского географического общества (РГО) генерал армии Сергей Шойгу назвал акцию «Географический диктант» просветительской. Он отметил, что с каждым годом увеличивается количество площадок диктанта, городов и стран. В 2018 году в акции приняли участие 99 стран на 5 материках.

По словам участников диктанта, он состоял из двух частей, по 15 вопросов в каждой. В этом году задания были рассчитаны на сообразительность, а также умение мыслить логически.

Напомним, географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.