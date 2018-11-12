Минобороны РФ на официальном сайте открыло спецраздел к 100-летию РХБЗ

На официальном сайте Минобороны России к столетию войск РХБЗ появился специальный раздел. Там можно узнать, как зарождались войска РХБЗ, какими были первые противогазы и средства защиты.

Официальная история современных войск РХБ защиты берет начало с 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики №220 была создана химическая служба. При этом первые подразделения РХБЗ появились еще в 1915 году. В 1916-м в Красной Армии насчитывалось уже 12 химических газовых команд, четыре огнеметных батареи и десять огнеметных команд, а в стрелковых частях функционировали отряды противохимической обороны.

Историческая часть раздела повествует о развитии войск с момента их зарождения в годы Первой мировой войны до наших дней. В документах можно найти первые указания по применению химических снарядов в бою, изданные Главным артиллерийским управлением в 1916 году, а также приказ войскам 9-й армии об обязательном введении противогазов в качестве неотъемлемого элемента снаряжения бойцов.

В разделе содержатся инструкции по использованию индивидуальных средств защиты, самые ранние пособия и наставления по химической подготовке войск и другое.

Читатели смогут проследить ход становления войск РХБ защиты от появления первых команд дегазации, образования первых военных учебных заведений по подготовке специалистов появления новых разработок в области экипировки личного состава, оборудования для химической, а затем и радиационной разведки, совершенствования систем вооружения.

В разделе пользователи также найдут мини-энциклопедию по современным образцам вооружения войск РХБ защиты, информацию об участии военных химиков в различных мероприятиях боевой подготовки, а также фотографии с конкурсов «Безопасная среда» Армейских международных игр разных лет.