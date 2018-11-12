Российские военные инспекторы посетят учения «Анаконда» в Польше

В период с 12 по 16 ноября 2018 г в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение с целью наблюдения за определенными видами военной деятельности на территории Польши, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Наблюдение проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению», - подчеркнул Рыжков.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также проводимом в указанный период вооруженными силами Польши учении «Анаконда-2018».