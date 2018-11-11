Минобороны России проведет военно-исторический диктант в преддверии 23 Февраля и 9 Мая

О проведении будущих диктантов сообщил заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант».

«Военно-исторический диктант планируем провести в следующем году. Причем он будет не один. Первый - в преддверии 23 Февраля, будет посвящен вопросам создания нашей российской армии. Второй - 9 Мая, будет приурочен к очередной годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне», - сказал Картаполов в своем выступлении перед участниками Географического диктанта в Военном университете Минобороны РФ.

Также он лично принял участие в акции. Всего на площадке университета проверили свои знания географии более 350 человек, причем впервые это сделали военнослужащие армии Монголии - курсанты спецфакультета.

Между тем географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования. Участники акции отвечают на вопросы о географическом расположении городов, рек, озер, климатических зон, горных вершин и вулканов России и на многие другие.