Министр обороны Сергей Шойгу написал Географический диктант

Добровольный экзамен по географии сегодня сдал министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу. А вместе с ним десятки тысяч людей на всех континентах, несмотря на выходной день, сели за парты, чтобы написать Всероссийский географический диктант.

Такая проверка знаний проводится уже в четвертый раз. Центральной площадкой по традиции стал МГУ - там собрались люди самых разных возрастов и профессий.

Начался диктант ровно в полдень. В холле Шуваловского корпуса университета для гостей праздника предусмотрели множество мероприятий. Все, кто пишет диктант, могут поиграть в игры, например, собрать очертания Российской Федерации из пазлов, составить ее из регонов, а также найти одинковые карточки с изображением редких зверей и птиц, попутно узнав о них много нового.

Предварила диктант викторина. Это для его участников своеобразная разминка. Ведущий Валдис Пельш задавал вопросы на тему географии. Те, кто отвечал правильно, получали призы. В викторине принял участие и Сергей Шойгу.

Географический диктант в МГУ пишут многие известные личности. Помимо высшего руководства Министерства обороны, это спортсмены, знаменитые артисты и космонавты. В этот раз вопросы диктанта намного сложнее, они рассчитаны на сообразительность, умение мыслить логически.

В этом году установлен и своеобразный рекорд. Задания диктанта выполняют на четырех тысячах площадок в ста странах. Всего в Географическом диктанте четыре вырианта. Два пишут на территории России, один - в зарубежных странах и еще один - онлайн на сайте Русского географического общества. Причем в Интернете написать диктант можно в течение трех дней, до 15 ноября.