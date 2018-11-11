Заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков принял участие в написании Географического диктанта

В международной просветительской акции «Географический диктант» принял участие заместитель министра обороны страны Дмитрий Булгаков. Сегодня же он представил нового командующего Западным военным округом Александра Журавлева.

Указ о назначении генерал-полковника был подписан президентом. Булгаков охарактеризовал Журавлева как грамотного военачальника с широким оперативным мышлением, способного ставить задачи и добиваться их эффективного решения.

«Опытный руководитель и умелый организатор, имеющий опыт службы в центральной группе войск, в Приволжско-Уральском, Дальневосточном, Северо-Кавказском, Центральном и Восточном военных округах, то есть во всех военных округах, которые есть в РФ», - отметил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Как отметили в руководстве Минобороны, лучшие профессиональные качества Александр Журавлев проявил, выполняя боевые и специальные задачи на территории Сирии, когда в 2016-2017 годах командовал там группировкой наших войск. После был удостоен звания Героя Российской Федерации.