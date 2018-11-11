Замминистра обороны РФ представил личному составу командующего войсками ЗВО Александра Журавлева
Президент РФ назначил своим указом генерал-полковника Александра Журавлева на должность командующего Западным военным округом.
Фото: МО РФ
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков представил личному составу назначенного на должность командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева.
Ранее сообщалось, что бывший командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев указом президента России Владимира Путина назначен командующим войсками ЗВО.