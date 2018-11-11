Российские военные на российских базах в Средней Азии приняли участие в Географическом диктанте
В выполнении заданий диктанта приняли участие военнослужащие российской авиабазы «Кант» в Киргизии, а также военные 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Фото: Минобороны РФ
Российские военные на российских базах в Киргизии и Таджикистане приняли участие в Географическом диктанте.Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, например, в Киргизии российские военнослужащие в городе Кант впервые приняли в ней участие. В выполнении заданий, помимо военнослужащих одноименной авиабазы, приняли участие учащиеся образовательных организаций, юнармейцы, члены семей военнослужащих и приглашенные гости.
Акция прошла в средней образовательной школе №2 города Канта. Всего в диктанте приняли участие 130 человек.
В Таджикистане же российские военнослужащие 201-й российской военной базы впервые приняли участие в акции в двух городах Душанбе и Бохтаре.