Российские военные на российских базах в Средней Азии приняли участие в Географическом диктанте

Российские военные на российских базах в Киргизии и Таджикистане приняли участие в Географическом диктанте.Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, например, в Киргизии российские военнослужащие в городе Кант впервые приняли в ней участие. В выполнении заданий, помимо военнослужащих одноименной авиабазы, приняли участие учащиеся образовательных организаций, юнармейцы, члены семей военнослужащих и приглашенные гости.

Акция прошла в средней образовательной школе №2 города Канта. Всего в диктанте приняли участие 130 человек.

В Таджикистане же российские военнослужащие 201-й российской военной базы впервые приняли участие в акции в двух городах Душанбе и Бохтаре.