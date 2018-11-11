Рекордное число участников Географического диктанта приняла площадка ДВОКУ

Более тысячи офицеров, курсантов и юнармейцев выполнили Географический диктант на площадке Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что это почти в два раза больше количества участников прошлого года.

Большой интерес к проверке своих знаний проявили военнослужащие иностранных государств - курсанты спецфакультета ДВОКУ.

В ДВОКУ площадка диктанта организуется уже в третий раз. В текущем году она стала одной их основных площадок на территории ДФО. Впервые на ней принимали участие юнармейцы. В прошлом году в акции приняло участие около 600 военнослужащих училища.