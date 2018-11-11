Первые участники «Географического диктанта» рассказали об особенностях заданий этого года

Вертолетчики подразделения армейской авиации ВВО, дислоцированного на Курилах, одними из первых в России приняли участие в «Географическом диктанте». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Летчики вертолетов Ми-8АМТШ рассказали, что диктант состоял из двух частей, по 15 вопросов в каждой, и различался по степени сложности. Задания этого года отличались от вопросов предыдущих лет, они были больше рассчитаны на сообразительность, умение мыслить логически.

Всего в ВВО задания диктанта напишут более 45 тысяч человек.

Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени. Диктант можно будет написать и онлайн: такая возможность будет у всех желающих с 14:00 11 ноября до 14:00 15 ноября. Задания диктанта будут размещены на сайте мероприятия.

Ранее сообщалось, что в «Географическом диктанте-2018» примут частие почти 140 тысяч военнослужащих.