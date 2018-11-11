Памятники двум генералам открыли в Рязани

В Рязани открыт памятник Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову и бюст Герою Российской Федерации генерал-лейтенанту Валерию Асапову. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В торжественных мероприятиях принял участие замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Юрий Садовенко, командование Воздушно-десантных войск, представители администрации Рязанской области, родственники легендарных военачальников и выпускники разных лет десантного училища.

134 выпускника десантного училища удостоены высоких званий - Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.

Василий Маргелов - легендарный командующий ВДВ (1954-1959, 1961-1979 гг.), с именем которого связана целая эпоха в становлении и развитии «крылатой пехоты».

Валерий Асапов - генерал-лейтенант ВС РФ, возглавлявший группу российских военных советников в Сирии, выпускник прославленного Рязанского училища ВДВ. Он погиб в Сирии в 2017 году, получив смертельное ранение в ходе обстрела командного пункта сирийской армии. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации, а также высшей государственной наградой Сирии - орденом «Герой республики».