Начальник Генштаба РФ наградил военных химиков

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов вручил ведомственные награды военнослужащим войск Радиационно-химической и биологической защиты (РХБЗ) на торжественном концерте в Театре Российской Армии, посвященном 100-летию войск РХБЗ. Об этом сообщает российское военное ведомство.

В своей речи он еще раз отметил, что сегодня военные химики исполняют свой долг в том числе на территории Сирии.

«Подразделения РХБ защиты выполняют боевые задачи по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии», - отметил начальник Генштаба.

Ранее сообщалось, что войска РХБ-защиты круглосуточно следят за ситуацией в Сирии, чтобы мгновенно обнаружить применение химического оружия. Мониторинг обстановки в Идлибской зоне деэскалации сегодня ведут подразделения российских военных химиков на машинах РХМ-6.

По словам начальника войск РХБЗ генерал-майора Игоря Кириллова, в Идлиб уже перебросили шесть экипажей машин химразведки.