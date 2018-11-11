В «Географическом диктанте-2018» примут частие почти 140 тысяч военнослужащих

Более 137 тысяч военнослужащих в ежегодном «Географическом диктанте», который состоится сегодня, 11 ноября, во всех субъектах РФ.

Военные напишут задания на более чем тысячи площадок по всей России, а также на российских военных базах за рубежом. Напишет диктант и глава военного ведомства РФ генерал армии Сергей Шойгу, его заместители, а также командующие округами, видов и родов войск.

Очно на всех площадках во всех странах акция начнется 11 ноября в 12:00 по местному времени. Диктант можно будет написать и онлайн: такая возможность будет у всех желающих с 14:00 11 ноября до 14:00 15 ноября. Задания диктанта будут размещены на сайте мероприятия.

В этом году диктант напишут в 80 странах мира на трех континентах: в Германии, Франции, Италии, США, Коста-Рике, Бразилии, Таиланде, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Непале и многих других странах.