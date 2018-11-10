Военные химики круглосуточно следят за обстановкой в Сирии

Российские войска радиационной, химической и биологической защиты круглосуточно следят за обстановкой в Сирии, чтобы мгновенно обнаружить применение химического оружия. Об этом сообщил и.о. замначальника войск Андрей Марченко.

При этом Марченко отметил, что выявление подобных угроз является первоочередной задачей для войск.

Ранее сообщалось, что войска РХБ-защиты регулярно следят за ситуацией в Идлибской зоне деэскалации.