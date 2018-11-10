В Рязанском училище ВДВ прошла акция «Служба по контракту - твой выбор»

В Рязанской области стартовала акция «Служба по контракту - твой выбор».

Мобильный пункт расположился на территории училища ВДВ, где прошел день открытых дверей. Во время него курсанты учебного заведения продемонстрировали всю боевую мощь десанта.

На мероприятии присутствовал заместитель министра обороны Юрий Садовенко, который также является выпускником этого училища. Он напомнил собравшимся, что акция «Служба по контракту - твой выбор» помогла пополнить ряды Вооруженных Сил России на 50 тысяч новобранцев. Более чем в 340 городах работают мобильные пункты, и вот теперь настал черед Рязани.

Садовенко отметил, что «на Рязанщине свято чтут ратные традиции и хранят память о тех, кто отстаивал независимость Родины».

Тринадцатого ноября 2018 года Рязанское училище ВДВ отметит столетний юбилей. В честь этого музей вуза получил в подарок мундир генерала Маргелова, имя которого и носит учебное заведение.