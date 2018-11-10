Александр Журавлев назначен на должность командующего ЗВО

Владимир Путин назначил своим указом генерал-полковника Александра Журавлева на должность командующего Западным военным округом. Александр Журавлев - выпускник Челябинского высшего танкового командного училища.

Позже он окончил Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. Десять лет назад Герой России окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Службу проходил на различных воинских должностях - от командира танкового взвода до командующего общевойсковой армией. В декабре 2013 года назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа. С мая 2015 года Журавлев - начальник штаба и первый заместитель командующего войсками ЮВО. Генерал-полковник успел побывать в Сирийской Арабской Республике, где возглавлял российскую группировку ВС РФ.

В прошлом году назначен на должность начальника Генерального штаба ВС РФ. С ноября 2017 года - командующий войсками Восточного военного округа.

Боевой состав Западного военного округа включает две общевойсковые, одну танковую армии, объединение ВВС и ПВО, Балтийский флот, соединения, воинские части и организации всестороннего обеспечения. Штаб округа расположен в Санкт-Петербурге.