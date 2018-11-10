Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Александр Журавлев назначен на должность командующего ЗВО

Ян Брацкий
12:28 10.11.2018
Подразделения Западного военного округа дислоцированы на территории 26 субъектов центральной и северо-западной частей Российской Федерации.
Александр Журавлев назначен на должность командующего ЗВО
Фото: МО РФ

Владимир Путин назначил своим указом генерал-полковника Александра Журавлева на должность командующего Западным военным округом. Александр Журавлев - выпускник Челябинского высшего танкового командного училища.

Позже он окончил Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. Десять лет назад Герой России окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Службу проходил на различных воинских должностях - от командира танкового взвода до командующего общевойсковой армией. В декабре 2013 года назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа. С мая 2015 года Журавлев - начальник штаба и первый заместитель командующего войсками ЮВО. Генерал-полковник успел побывать в Сирийской Арабской Республике, где возглавлял российскую группировку ВС РФ.

В прошлом году назначен на должность начальника Генерального штаба ВС РФ. С ноября 2017 года - командующий войсками Восточного военного округа.

Боевой состав Западного военного округа включает две общевойсковые, одну танковую армии, объединение ВВС и ПВО, Балтийский флот, соединения, воинские части и организации всестороннего обеспечения. Штаб округа расположен в Санкт-Петербурге.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.11.2018, 09:51
В ПФР разъяснили работающим пенсионерам порядок выплаты социальной пенсии
Дата08.11.2018, 18:05
Совет министров: как прошел саммит ОДКБ в Астане
Дата08.11.2018, 23:10
«Спартак» одержал победу над «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата10.11.2018, 09:13
Беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3» поступят в ЦВО до конца года
Дата10.11.2018, 03:51
Поисковики обнаружили фрагменты уникального истребителя ЛаГГ-3
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:15 В стране и мире
Видео
Машина всмятку: ДТП с участием Лещенко попало на видео
11:14 В стране и мире
Видео
«Проснулась от хлопка» - жители дома на юго-западе Москвы рассказали о возможных причинах пожара
10:44 В стране и мире
Видео
В МЧС раскрыли подробности сильного пожара в гипермаркете в Петербурге
09:51 В стране и мире
В ПФР разъяснили работающим пенсионерам порядок выплаты социальной пенсии
09:40 В стране и мире
Мантуров рассказал, когда состоится европейская премьера Aurus Senat Sedan и Limousine
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Во Владивостоке ларек отправился в плавание посреди города
Видео
Усиленная мощь: опубликованы первые кадры модернизированного Ми-26
Видео
Конструктор истребителя Су-57 рассказал, в чем он превосходит F-22 и F-35
Пушистый убийца: ученые назвали самое смертоносное животное
Затерянная во времени: опубликованы «неопровержимые доказательства» существования Атлантиды
Видео
Обезумевший кабан пытался разорвать на части случайного прохожего: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.