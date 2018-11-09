Начальник Генштаба рассказал о нестандартной подготовке офицеров для Вооруженных Сил России

Подготовка офицеров, способных решать нестандартные задачи, является одной из задач Вооруженных Сил России. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Перед вооруженными силами стоит задача подготовить офицеров, готовых к решению нестандартных задач, применяющих нешаблонные решения и проявляющих инициативу. И вы находитесь на этом пути. Поэтому желаю вам дальнейших успехов, обучать своих подчиненных и передавать им свой опыт», - заявил Герасимов на церемонии награждения победителей конкурса «На лучшее решение тактических задач среди офицеров ВС РФ и курсантов военных образовательных организаций высшего образования Минобороны РФ».

Награждение победителей прошло в Национальном центре управления обороной РФ. Валерий Герасимов отметил, что в ходе конкурса были показаны самые лучшие результаты.

С июня 2017 года по август 2018 года в конкурсе приняли участие более пяти тысяч офицеров и курсантов военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России.