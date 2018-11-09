Военный эксперт рассказал о преимуществах С-400 перед американским PAC-3

Зенитно-ракетный комплекс С-400 по всем параметрам превосходит свой ближайший аналог, американский Patriot PAC-3. Об этом в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» заявил военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, Россия всегда опережала и опережает США в области систем противоракетной и противовоздушной обороны.

«Мы однозначно опережаем США в области разработки систем противовоздушной и противоракетной обороны... С-400 бьет ближайший аналог американский Patriot PAC-3 по всем показателям. Впереди у нас С-500, есть еще ряд систем оружия, о которых пока не время говорить, но в области ПВО и ПРО мы абсолютные мировые лидеры», - подчеркнул эксперт.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

В ближайшее время в России выйдет на испытания новейшая ЗРС С-500 «Прометей», которая сможет сбивать блоки межконтинентальных баллистических ракет, а также уничтожать наземные объекты противника.