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Коротченко рассказал о преимуществах России перед США в области систем ПВО и ПРО

Игорь Коротченко
16:59 09.11.2018
В области ПВО и ПРО Россия - абсолютный мировой лидер
Фото: Константин Семенов, ТРК Звезда

Россия всегда опережала и до сих пор опережает США в области систем ПРО и ПВО. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, зенитно-ракетный комплекс С-400 по всем показателям бьет ближайший аналог, американский Patriot PAC-3. Кроме того, в ближайшее время на испытания выйдет новейшая ЗРС С-500.

«Мы однозначно опережаем США в области разработки систем противовоздушной и противоракетной обороны... С-400 бьет ближайший аналог американский Patriot PAC-3  по всем показателям. Впереди у нас С-500, есть еще ряд систем оружия, о которых пока не время говорить, но в области ПВО и ПРО мы абсолютные мировые лидеры», - подчеркнул Коротченко в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

По словам военного эксперта, сегодня Россия демонстрирует конкурентоспособность по каждому направлению.

«В области авиации мы в паритете с США. В области танкостроения опережаем их», - пояснил Коротченко.

Отметил военный эксперт и успехи Военно-Морского Флота. По словам Коротченко, России за последние годы удалось в этой области значительного сокращения отставания, прежде всего благодаря ракетным комплексам «Калибр».

Ранее в Минобороны сообщили, что с 2012 года в оснащении Вооруженных Сил РФ высокоточным оружием был совершен настоящий прорыв. Количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз. Продолжаются серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом «Калибр», идет или уже завершена разработка уникальных комплексов, в том числе высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». За минувшие шесть лет нового уровня достигла и воздушно-космическая оборона страны. Боевые возможности Сухопутных войск увеличились на 45%. Продолжаются испытания перспективного вооружения на унифицированных платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг», а также самоходных гаубиц «Коалиция-СВ». В войска поступает боевая экипировка «Ратник-2». Качественный рывок был сделан и в развитии беспилотной авиации. Так, сегодня ВС РФ создали около 40 воинских частей и подразделений, на вооружении которых стоит более 1800 современных БПЛА, способных вести разведку на глубину до 500 километров.

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