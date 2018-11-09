Отравленный город: курсанты-химики атаковали «противника» в условиях «химического заражения»

Штурм в условиях городской местности, подвергшейся «химическому заражению», отработали на учениях курсанты Академии войск радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе тренировки будущие офицеры-химики выполнили стрельбы из реактивных пехотных огнеметов «Шмель», ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и других видов стрелкового оружия.

Также курсанты провели очистку вооружения и техники, которые были условно заражены «противником».