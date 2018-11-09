Легенды армии. Подвиг Виктора Талалихина

Герои, которые смотрят на нас с плакатов, кажутся идеальными, лишенными изъянов и слабостей. Виктор Талалихин - совсем другой случай. В Пролетарском аэроклубе Москвы, где он делал первые шаги в небо, будущего Героя Советского Союза собирались признать негодным к летному делу. Виктор был маленького роста - всего 155 сантиметров, еле-еле доставал до педалей самолета, а при посадке не видел землю. К тому же, нередко хулиганил. Однажды, пролетая над полем, спикировал так, что до смерти напугал колхозниц. Выронил тогда случайно кожаную перчатку. По ней разъяренные женщины и опознали воздушного хулигана. Шума было много.

Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что он станет героем, чье лицо будет смотреть с плакатов, а имя окажется присвоено множеству улиц и школ.

Всего через месяц после начала Великой Отечественной войны, в ночь на 22 июля 1941 года, эскадрильи немецких бомбардировщиков появились в небе над Москвой. В течение пяти часов вражеские самолеты бомбили город, сбросив пять тысяч зажигательных и 750 фугасных бомб, - 130 человек погибли, 241 был тяжело ранен. Так началась серия авианалетов люфтваффе на столицу СССР.

«Только с 22 июля по 20 августа до 200 фашистских бомбардировщиков совершили 18 ночных налетов. А на каждом бомбардировщике - две тонны бомб. Бомбили ночью, когда весь город спит», - рассказал Владимир Печеневский, сын летчика Александра Печеневского.

177-й истребительный авиационный полк, в котором служил младший лейтенант Талалихин, защищал небо Москвы с юго-западного направления, 6 августа 1941 года в 22:55 истребители получили сигнал: «Самолеты противника появились в квадрате 82 на высоте четыре тысячи метров». Виктор Талалихин поднялся в воздух. Читать далее…