На 40 атмосфер: как водолазы ВМФ России установили новый рекорд погружения

Российские военные водолазы в октябре установили рекорд погружения. Спуск уникальный, и покорившаяся отметка в 416 метров - отнюдь не ради самого рекорда. Это демонстрация возможностей водолазно-спасательного комплекса и его экипажа при возникновении ситуации, когда потребуется прийти на помощь затонувшему на большой глубине кораблю. Читать далее...