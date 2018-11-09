Ученики московского лицея стали кадетами ФСО

Более 70-ти учеников московского Лицея стали кадетами Федеральной службы охраны. Торжественную клятву служить Отечеству они произнесли в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, где прошла церемония.

Кадеты получили белоснежные погоны и теперь продолжат обучение уже в классах Федеральной службы охраны России.

На церемонии присутствовали руководители и ветераны ведомства, а также родители учеников. Как отметили преподаватели, их главная цель - воспитать в юношах и девушках дисциплину, благородство, воинскую честь и любовь к Отечеству.