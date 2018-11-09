В Минобороны РФ рассказали о популярности профессии военного химика среди девушек

В этом году конкурс среди девушек в Военную академию РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко составил шесть человек на место. Об этом сообщил начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

По его словам, в 2017 году в академию от девушек поступило более 100 заявлений о приеме, а в 2018 году уже свыше 150, и конкурс составил более шесть человек на место.

Первый выпуск 25 офицеров-женщин из Военной академии РХБ защиты имени Маршала СССР С.К. Тимошенко состоялся в 2013 году.