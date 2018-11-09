Российские саперы продолжают гуманитарное разминирование в Лаосе

Российские саперы Международного противоминного центра обезвредили в Лаосе свыше 100 снарядов, оставшихся после американских бомбардировок времен Вьетнамской войны.

С помощью современных миноискателей, российские военные специалисты могут обнаруживать неразорвавшихся авиабомбы, которые находятся на глубине до двух с половиной метров. Все снаряды достают из земли и отвозят на специальные полигоны.

С сентября этого года отряд саперов уже разминировал свыше десяти гектаров территории.