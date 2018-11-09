Летчики ЮВО уничтожили «противника» в Крыму: зрелищные кадры от первого лица

Летчики Южного военного округа уничтожили условного противника в небе над Крымом и Кубанью. Там начались летно-тактические учения экипажей штурмового авиаполка.

Вся авиация приведена в высшую степень боевой готовности. На подготовку и взлет у экипажей самолетов всего десять минут.

В воздухе штурмовики тренируют навыки противоракетного маневрирования, а также обнаружения, захвата и уничтожения цели. Во время учений пилоты выполняют около 80-ти задач по поражению наземных объектов и воздушных мишеней условного противника на полигоне районе мыса Опук в Крыму.