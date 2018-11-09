В Идлиб перебросили шесть экипажей машин химразведки

Переброска в район Идлибской зоны деэскалации подразделений РХБ защиты ВС РФ даст возможность своевременно обнаружить применение боевиками химического оружия. Об этом сообщил начальник войск генерал-майор Игорь Кириллов.

По его словам, сегодня на российские посты в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб переброшены шесть машин РХМ-6, расчеты которых будут регулярно оценивать радиационную, химическую и биологическую обстановку.

Также Кириллов рассказал, что приборы, которыми оснащены эти машины, при обнаружении отравляющих веществ в воздухе не только выдают световую и звуковую сигнализацию, но и определяют азимут и угол места нахождения данного отравляющего вещества, его тип и концентрацию.

Тем самым, по его словам, в случае применения отравляющих веществ расчеты машин РХМ-6 смогут обнаружить в воздухе токсичные вещества 26 видов.

Ранее войска РХБ защиты присутпили к мониторингу за ситуацией в Идлибской зоне деэскалации.