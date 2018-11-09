Синхронные «бочки» от «Русских витязей»: кадры тренировок российских летчиков

Экипажи пилотажной группы «Русские витязи» ВКС РФ, выступающие на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ, представят свою программу в Байхрейне на международном авиасалоне BIAS-2018. Сегодня они вылетели на место проведения мероприятия с подмосковного аэродрома «Кубинка». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего российские летчики на мероприятии выполнят четыре показа. Перелет к месту показа пройдет с двумя промежуточными посадками.

А накануне летчики ВКС отработали свою воздушную программу комплекса фигур группового, парного и одиночного пилотажа. Например, пилотажная группа исполнила групповую «бочку» – синхронный переворот самолетов вокруг собственной оси.