Итоги учений «Восток-2018» подвели на заседании комитета при СМО СНГ

На заседании обсудили также итоги специальных учений материально-технического обеспечения в ходе прошедших в сентябре маневров «Восток-2018».

По словам замглавы российского оборонного ведомства Дмитрия Булгакова, однотипное вооружение и техника, которыми оснащены армии государств СНГ, предоставляют возможность наладить связи, в том числе и между профильными предприятиями.

В то же время, как отметил генерал, коллег очень интересовала российская военная техника, аналогов которой нет. Как отметил Булгаков, обсуждалось также развитие бронетанковой и автомобильной техники.