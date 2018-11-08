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В Минобороны объявили войну фальсификаторам истории

Александр Пешков
16:37 08.11.2018
Министерство обороны будет вести борьбу с фальсификаторами истории, борясь, в частности, с пересмотром итогов Второй мировой войны.
В Минобороны объявили войну фальсификаторам истории
Фото: МО РФ

Министерство обороны планирует перейти от обороны к стратегическому наступлению в борьбе «за историческое здравомыслие россиян». Об этом на конференции «Военная наука России через призму личности» заявил начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Наш общий долг - поддержать большой общественный запрос на правдивую, объективную информацию о военном прошлом Отечества, на переход в сражении за историческое здравомыслие россиян от обороны к стратегическому наступлению», - сказал Картаполов.

Генерал обвинил США и верные им политические режимы, которые, как он считает, навязывают однополярную модель мироустройства. В связи с этим происходит извращение истинной роли Советского Союза в достижении победы над фашизмом. Он также отметил, что нужно не отвечать на выпады фальсификаторов, а разоблачать их измышления по какому-то конкретному вопросу.

«Давно пришло время формировать собственную повестку дня, создавать такую общественно-нравственную атмосферу, при которой любое сознательное отступление от правды истории воспринималось бы нашими согражданами как аномалия и вызывало бы отторжение», - сказал Картаполов.

По его словам, противостояние  фальсификациям истории является одной из наиболее важных для ГВПУ. Он также подчеркнул, что уже сегодня необходимо предусмотреть в программе военно-политической подготовки со всеми категориями военнослужащих вопросы, раскрывающие борьбу за правду истории.

Главное военно-политическое управление было учреждено 30 июля 2018 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Седьмого августа на селекторном совещании Минобороны в Национальном центре управления обороной Шойгу впервые лично представил Андрея Картаполова в новой должности.

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