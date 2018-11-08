Срок годности ракеты «БраМос» удалось увеличить на треть

Российско-индийская ракета сможет эксплуатироваться в течение 15 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального менеджера по маркетингу и экспорту совместного предприятия «БраМос Аэроспейс» Правина Патхака.

«Одной из важных задач в этом году было увеличение сроков годности ракет, мы подтвердили, что наши ракеты годны к эксплуатации в течение 15 лет. Это дает еще пять лет жизни», - сказал Патхак на оборонной выставке «Indo Defence 2018» в Индонезии.

Он также отметил, что в ближайшее время состоятся еще одни испытания ракеты «БраМос» воздушного базирования. Носителем в данном случае является истребитель Су-30.

PJ-10 «БраМос» - сверхзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая совместно ОАО «ВПК "НПО машиностроения"» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии.

Дальность стрельбы по комбинированной траектории - 300 километров, на малой высоте - 120 километров. Высота полета: 5-15000 метров, скорость полета - до 2700 километров в час.