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Александр Корнеев: ратные дни ротного

Владимир Сосницкий
12:15 08.11.2018
Должность ротного командира не зря считается одной из самых хлопотных в офицерской службе: уставной регламент требует от него глубокого знания каждого из подчиненных, владения методиками обучения солдат по каждому из предметов боевой учебы, освоения всех нюансов ведения ротного хозяйства, педагогических навыков в процессе воинского воспитания.
Александр Корнеев: ратные дни ротного

Когда гвардии капитану Александру Корнееву объявили, что через двое суток его десантно-штурмовая рота должна будет в полной боевой выкладке загрузиться на большой десантный корабль «Цезарь Куников» и выйти в море для участия в тактических учениях, он нисколько не удивился, коротко ответил:  «Есть!» -  и принялся экстерном «оморячивать» роту своих «крылатых гвардейцев».

- Корабль десантный, значит, как для нас скроенный, - пояснял он своим контрактникам. - Десантироваться с воды не сложнее, чем с неба. Главное, на корабле внимательно слушать моряков - у них опыта побольше. Ну, а остальное - как учили.

На переходе морем ротный уточнил боевые задачи взводов, проверил подгонку боевой экипировки «Ратник» у своих бойцов, не упуская случая поддержать их в непривычном сумраке твиндека бодрым словом, напомнить ключевые элементы десантирования с моря на берег. Командир корабля, проводивший не один десяток морских десантов, потом отмечал хладнокровие бойцов «крылатой пехоты», их слаженность и нацеленность на выполнение задачи.

«Ударная группа»

Полигон Опук на своем веку немало повидал удали и боевого задора морских пехотинцев, но стремительность и дерзкий напор высадки воздушных десантников с моря и на этом фоне впечатляли. Сказалось при этом и то, что командир передового отряда батальонной тактической группы гвардии капитан Корнеев определял задачи своим подразделениям с учетом личных качеств их командиров. Так подсказывал ему опыт офицера, сформированный в легендарном Рязанском десантном училище имени В. Ф. Маргелова взводным и заместителем командира десантной роты, участвовавшим в реальных боевых действиях.  

Первым высадился десантно-штурмовой взвод гвардии старшего лейтенанта Николая Кривенко - офицера с особой тактической цепкостью мышления. Укрывшись за складками местности, его бойцы посадили свои БМД на минимальный клиренс и стали методично подавлять огневые средства «противника», выявленные разведдозором, который в этой непростой обстановке возглавил заместитель командира роты гвардии старший лейтенант Василий Простомолотов, способный быстро принимать решения в сложных ситуациях. Дерзко захватив небольшой плацдарм, десантники первой волны  обеспечили высадку основных сил передового отряда.

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