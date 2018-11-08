Экипажи «Грачей» атаковали склады «боевиков» в ВВО

Экипажи штурмовиков Су-25СМ нанесли удар по укреплениям, колоннам техники и складам условных террористов. Атака произошла в рамках учений авиации на Дальнем Востоке.

Наведение на цели штурмовики осуществляют при помощи современных лазерных комплексов. Координаты целей атаки летчики могут точно определять как в российской системе ГЛОНАСС, так и в американской GPS.

В результате ракеты летят в цель точно без отклонений.