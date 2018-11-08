Танкисты на Т-72Б3 уничтожили «противника» под Оренбургом

На Тоцком полигоне под Оренбургом началась огневая подготовка экипажей танков Т-72Б3.

Танкисты второй общевойсковой армии Центрального военного округа уничтожают кочующие отряды условных террористов. Боевые машины действуют в тесной координации с разведкой. С помощью беспилотников и комплексов связи «Стрелец» экипажи получают координаты целей и последовательно уничтожают мишени.

Цели находятся на расстоянии свыше двух километров.