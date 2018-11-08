Российские саперы обезвредили более сотни касетных бомб в Лаосе

Саперы российского Международного противоминного Центра ВС РФ за последнее время разминировали более 10 гектаров территории. В результате количество взрывоопасных предметов, обнаруженных российскими специалистами, превысило 100. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что неразорвавшиеся боеприпасы относящихся к типу кассетных боеприпасов BLU-26, запрещенные международными конвенциями, здесь в джунглях этой юго-азиатской страны после американских бомбардировок 1964-1973 годов.

Кроме того, в ходе визита расположения российского отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ представители министерства обороны Лаоса обсудили вопросы прохождения обучения военнослужащих народной армии Лаоса в филиале МПЦ ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские специалисты МПЦ ВС РФ уже приступили к обучению лаосских саперов.

Ранее сообщалось, что российские специалисты МПЦ ВС РФ уже приступили к обучению лаосских саперов.