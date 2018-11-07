В Минобороны РФ рассказали об уровне напряженности в зоне деэскалации в Идлибе

Четыре случая стрельбы в зоне деэскалации в Идлибе зафиксировали российские представители совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий за минувшие сутки.

«Не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Зафиксировано четыре случая стрельбы: в провинциях Латакия - два, Алеппо - два. В результате обстрелов ранено восемь военнослужащих Сирийской Арабской Республики», - сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано.