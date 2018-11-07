ПВО ЮВО уничтожают беспилотники и крылатые ракеты «противника»: эффектные кадры
Мишени разной сложности поразили свыше пятисот управляемых ракет.
Масштабные полевые выходы подразделений ПВО сразу на 13 полигонах Южного военного округа. Зенитчики уничтожают беспилотники и крылатые ракеты условного противника.
Мишени разной сложности поразили свыше пятисот управляемых ракет. Тактика уничтожения воздушных целей строится с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов.
Огонь ведется в том числе и из переносных ракетных комплексов. Зенитчики уничтожают вражеские дроны прямо с брони движущихся боевых машин.