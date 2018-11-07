ПВО ЮВО уничтожают беспилотники и крылатые ракеты «противника»: эффектные кадры

Расчеты «Градов» и экипажи «Крокодилов» ведут огонь по «боевикам» в Средней Азии: яркие кадры маневров

05.11.2018, 17:42 05.11.2018, 17:42

«Как только проходишь дальше, начинаешь все больше верить» - теннисист Хачанов рассказал о своей победе в Париже