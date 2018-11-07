Военнослужащие ЗВО были подняты по тревоге

Военногослужащие Западного военного округа подняты по тревоге. Там проходит первая очередь контрольной проверки войск за 2018 учебный год.

В ходе маневров оценивается уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность действий подразделений, органов управления и их готовность к выполнению задач.

Кроме того, отдельно проверяются состояние вооружения, военной техники и дисциплина. По итогам проверки все части и соединения округа получили положительную оценку.