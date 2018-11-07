Разведчики на Курилах передали координаты КП «противника» артиллерии с помощью КРУС «Стрелец»

Разведчики и артиллеристы в ВВО «уничтожили» укрепленный командный пункт условного противника.

Военнослужащие в ходе ведения разведывательных действий на плавающем транспортере форсировали условную реку, затем используя современный комплекс разведки управления и связи КРУС «Стрелец» обнаружили хорошо замаскированный командный пункт «противника».

С помощью комплекса «Стрелец» разведчики определили координаты объекта и выдали целеуказание на командный пункт управления артиллерией, огнем самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт» цель была уничтожена.

Комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец» обеспечивает решение основных задач, в частности, боевого управления, связи и передачи информации, индивидуальной и групповой навигации, обнаружения, измерения координат и опознавания целей, целенаведения, выработки данных для применения стрелкового оружия.